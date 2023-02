NHL: Washington vymenil Orlova a Hathawaya do Bostonu

New York 24. februára (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Washington Capitals vymenil obrancu Dmitrija Orlova a útočníka Garneta Hathawaya do Bostonu Bruins za Craiga Smitha a tri draftové výbery. Do transakcie sa zapojila aj Minnesota, ktorá Bostonu za draftový výber pustila práva na útočníka Andreja Svetlakova.



“Dmitrij aj Garnet by mali priniesť nové atribúty do našej hry a obohatiť náš tím. Verím, že obom bude slúžiť zdravie a že spoločne zabojujeme o naše ciele. Je ťažké sa dostať do play off a ešte ťažšie bojovať o Stanley Cup,” povedal pre nhl.com generálny manažér aktuálne najlepšieho tímu profiligy.



Capitals okrem Smitha získali od Bruins výber v prvom kole draftu 2023, v treťom kole 2024 a v druhom kole 2025. Minnesota získala od Bostonu za 26-ročného Svetlakova, ktorý hrá aktuálne v CSKA Moskva, výber v piatom kole tohtoročného draftu.



Washington si ponechá 50 percent Orlovovho platu a Minnesota bude ruskému obrancovi platiť 25 percent. Orlov má zmluvu na posledný rok v hodnote 5,1 milióna, ale po transakciách zaťaží platový strop Bruins len na 1,275 milióna.



Tridsaťjedenročný Orlov odohral v NHL 686 zápasov v základnej časti, všetky za Capitals. Nazbieral 256 bodov (60+196), v play off pridal 23 bodov (2+21) a v roku 2018 získal v drese Washingtonu Stanley Cup. V tejto sezóne zaznamenal 19 bodov (3+16) v 43 zápasoch.



Hathaway nastupoval prevažne vo štvrtej formácii Capitals a v 59 zápasoch má bilanciu 9+7. Pre 31-ročného útočníka bude Boston po Washintone a Calgary tretí tím v NHL. Orlov aj Hathaway sa po sezóne stanú neobmedzenými voľnými hráčmi.



Capitals získali Smitha, ktorý v 42 zápasoch za Boston v tejto sezóne nazbieral 10 bodov (4+6). Tridsaťtriročný útočník nastúpil v NHL v dresoch Nashvillu a Bostonu na 408 zápasov s bilanciou 195+213.