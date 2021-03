NHL: Washington zdolal Boston po nájazdoch

Slovenský hokejista Zdeno Chára z Washingtonu Capitals a Jake DeBrusk (74) z Bostonu Bruins počas zápasu zámorskej NHL Boston Bruins - Washington Capitals 3. marca 2021 v Bostone. Foto: TASR/AP

výsledky:



Boston - Washington 1:2 pp a sn /za hostí PÁNIK 0+1/,

Edmonton - Toronto 1:6,

Anaheim - St. Louis 2:3,

Los Angeles - Arizona 2:3,

Vegas - Minnesota 5:1,

San Jose - Colorado 0:4



New York 4. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL na štyri zápasy. V noci na štvrtok zvíťazili na ľade Bostonu 2:1 po nájazdoch aj vďaka asistencii slovenského útočníka Richarda Pánika. S 30 bodmi sú Capitals na čele tabuľky Východnej divízie.Pre Pánika to bol siedmy kanadský bod v prebiehajúcej sezóne, na konte má dva góly a päť asistencií. Počas vyše 12-minútového pobytu na ľade si pripísal plusový bod a odpykal si dvojminútový trest. Jeho spoluhráč z obrany Zdeno Chára odohral takmer 17 minút, štatistiku si vylepšil pluskou.Colorado si poradilo so San Jose 4:0. Hrdinom stretnutia bol fínsky krídelník Mikko Rantanen, ktorý zaznamenal dva góly a dve asistencie. Na triumfe "lavíny" mal výrazný podiel aj nemecký brankár Philipp Grubauer, ktorý zlikvidoval všetkých 26 striel hráčov domáceho tímu.