NHL: Washington zdolal Minnesotu 3:2 po nájazdoch, prvá prehra Vegas

NHL - výsledky:



Vegas - Chicago 3:4 pp,

Carolina - San Jose 3:0,

New Jersey - Buffalo 5:4,

Washington - Minnesota 3:2 pp a sn,

Arizona - Los Angeles 4:5,

Vancouver - St. Louis 5:0

New York 28. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v noci na sobotu v NHL nad Minnesotou Wild 3:2 po nájazdoch. V prvej obrannej dvojici nastúpil aj slovenský reprezentant Martin Fehérváry, no do kanadského bodovania sa nezapísal.Duel rozhodol John Carlson, ktorý v nájazdoch ako jediný rozvlnil sieť, a to až v siedmej sérii. Washington si pripísal druhý triumf v rade a začína sa vzďaľovať dnu Východnej konferencie, patrí mu v nej 12. miesto. Až v ôsmom súboji sezóny spoznali trpkosť prehry obhajcovia titulu Vegas Golden Knights a hneď na domácom ľade. Ich prvým premožiteľom sa stalo Chicago, ktoré zvíťazilo 4:3 po predĺžení. Víťazný gól dal v 63. min Philipp Kurashev.