NHL: Washington zdolal NY Islanders, Vegasu chýbal celý trénerský štáb

NHL - výsledky:



Boston - Pittsburgh 3:2 pp, Buffalo - NY Rangers 3:2, Columbus - Florida 3:4 pp a sn, New Jersey - Philadelphia 3:5, Washington - NY Islanders 3:2, Minnesota - Los Angeles 1:2, Nashville - Chicago 3:2 pp, Winnipeg - Edmonton 6:4, Dallas - Detroit 2:1 pp, Arizona - Anaheim 0:1, Calgary - Toronto 3:4, Colorado - San Jose 7:3, Vegas - St. Louis 4:5 pp a sn

New York 27. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave zo Zdenom Chárom a Richardom Pánikom vyhrali v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 3:2. O ich triumfe rozhodol necelých 27 sekúnd pred koncom Justin Schultz. Domáci bodovali v siedmom stretnutí za sebou, čo sa im od úvodu sezóny podarilo druhýkrát v histórii a sú na čele Východnej divízie.Chára strávil proti svojmu bývalému tímu na ľade 20:38 min, mal tri strely na bránku a jeden plusový bod. V polovici zápasu zle rozohral v obrannom pásme a po jeho veľkej chybe dostal Islanders do vedenia 2:1 Matthew Barzal. Ešte v druhej tretine však vyrovnal svojim prvým gólom v drese Capitals Daniel Sprong. Pánik odohral viac ako 14 minút s dvoma strelami a dvoma "hitmi". Schultz presným zásahom v závere odvrátil piate predĺženie v dueloch Washingtonu za sebou. Domácim pomohol k výhre český brankár Vítek Vaněček 32 zákrokmi. Stal sa druhým nováčikom v klubovej histórii, ktorý bodoval vo svojich prvých piatich štartoch v kariére. Pred ním to v sezóne 1994-95 dokázal Jim Carey, ktorý neprehral v riadnom čase v úvodných siedmich dueloch. Washington odohral tretí duel bez kvarteta ruských hráčov, absentujúcich pre covid protokol a navyše prišiel o zranených Nicklasa Bäckströma a Larsa Ellera. "," povedal pre nhl.com útočník Washingtonu T.J.Oshie.Dallas uspel aj v treťom zápase v novej sezóne, nad Detroitom vyhral 2:1 po predĺžení. Víťazný gól si pripísal Jason Dickinson, slovenský obranca domácich Andrej Sekera mal minutáž 17:15 bez bodového zápisu. Hostia vyhrali prvú tretinu, keď svoj prvý gól v drese Red Wings strelil Vladislav Namestnikov, ale viac pukov už Anton Chudobin (20 zákrokov) za chrbát nepustil. Dallas vyrovnal v druhej dvadsaťminútovke, keď sa v presilovke presadil John Klingberg. Stars strelili v početnej výhode deviaty gól v troch otváracích dueloch sezóny. V histórii NHL sa to podarilo predtým len Montrealu Canadiens (1975-76) a Vancouveru Canucks (1983-84). Asistenciu pri Klingbergovom góle si pripísal veterán Joe Pavelski a zaznamenal tak jubilejný 800. bod v kariére (372+428). Tridsaťšesťročný útočník sa stal deviatym hokejistom histórie NHL, ktorý dosiahol tento míľnik ako hráč draftovaný v siedmom kole alebo nižšie. Medzi nich sa radí aj bývalý slovenský útočník Peter Bondra. Finalista minuloročných bojov o Stanley Cup začal ročník podobne úspešne naposledy v sezóne 2010-11. "Sú zápasy, keď treba siahnuť až na dno a vydolovať víťazstvo. V zhustenom programe máme pred sebou veľa duelov, musíme bojovať," povedal tréner Stars Rick Bowness. Tretíkrát v histórii profiligy sa stalo, že poslední finalisti odštartovali sezónu tromi víťazstvami. Séria víťazov Stanley Cupu Tampy Bay Lightning sa však už skončila.Boston si poradil s Pittsburghom 3:2 po predĺžení, keď 11 sekúnd pred koncom nadstavenia rozhodol Craig Smith. V bránke Bruins dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuuka Rask, domáci vyhrali tretíkrát za sebou. "," povedal autor víťazného gólu, ktorý úspešne zakončil únik s Davidom Krejčím. Penguins prišli o trojzápasovú víťaznú sériu, v Bostone prehrali deviatykrát za sebou.Švéd Patric Hörnqvist vyrovnal tri sekundy pred koncom tretej tretiny a v nájazdoch potom rozhodol o triumfe Floridy nad domácim Columbusom 4:3. "Panteri" tak prvýkrát v histórii vyhrali úvodné tri zápasy v sezóne. "," povedal skúsený Švéd, ktorý posledných šesť sezón strávil v Pittsburghu. V novom pôsobisku sa uviedol excelentne, stal sa prvým hráčom v klubovej histórii, ktorý v prvých troch zápasoch za Panthers strelil štyri góly.Druhé čisté konto v sezóne zaznamenal brankár Anaheimu John Gibson a 31 zákrokmi priviedol svoj tím k víťazstvu na ľade Arizony 1:0. O víťazstve Ducks rozhodol Danton Heinen, po zápase chválil najmä Gibsona. "," povedal jediný strelec zápasu. Pre Gibsona to bol 21. shutout v kariére. Anaheim prehral druhýkrát za sebou 0:1, predtým o víťazstve Vegas rozhodol v poslednej minúte William Karlson.Winnipeg si doma poradil s Edmontonom 6:4, keď si Andrew Copp pripísal dva góly a dve asistencie, Nikolaj Ehlers pridal gól a tri asistencie. Ehlers skóroval v piatom zápase za sebou. "" povedal dánsky útočník. Oilers v závere pri hre bez brankára znížili na 4:5 zásluhou kapitána Connora MacDavida, ale triumf Jets spečatil do prázdnej bránky Copp. Tréner Winnipegu Paul Maurice koučoval v NHL 1607. zápas, čím sa vyrovnal Alovi Arbourovi na štvrtom mieste histórie. Na čele je Scotty Bowman s 2141 zápasmi.Siedmy kariérny hetrik Maxa Paciorettyho nestačil Vegasu na výhru, Golden Knights podľahli St. Louis 4:5 po nájazdoch. Domácim chýbal pre covid protokol celý trénerský štáb a tak sa na striedačku v úlohe hlavného kouča musel postaviť generálny manažér Kelly McCrimmon, asistovali mu tréneri z farmy v AHL.Zápas Carolina - Tampa Bay odložilo vedenie profiligy v súvislosti s opatreniami proti šireniu koronavírusu pre výskyt pozitívnych prípadov v domácom tíme.