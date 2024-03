NHL: Washington zdolal Philadelphiu, Arizona ukončila sériu prehier

NHL - výsledky:



Ottawa - Arizona 3:5, Washington - Philadelphia 5:2, Anaheim - New Jersey 4:3

New York 2. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey prehrali v noci na sobotu v zápase zámorskej NHL na ľade Anaheimu 3:4. O dva góly domácich sa postaral Frank Vatrano. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v drese "diablov" takmer 16 minút a prezentoval sa dvoma strelami. Hostia nevyužili poslať duel do predĺženia, keď Jack Hughes nepremenil v čase 59:57 min trestné strieľanie.V ďalšom stretnutí Arizona zdolala Ottawu 5:3 a ukončila 14-zápasovú šnúru prehier. Karel Vejmelka predviedol 34 zákrokov a Coyotes vyhrali prvýkrát od 22. januára. Gólom a dvoma asistenciami sa o to pričinil Matias Maccelli.Washington si bez zraneného zadáka Martina Fehérváryho poradil s Philadelphiou 5:2, hoci po prvej tretine prehrával s rivalom v boji o play off 0:2. Dylan Strome zaznamenal gól a dve asistencie, po góle strelili aj Alexander Ovečkin, Sonny Milano, John Carlson a Anthony Mantha.