NHL: Tampa Bay vyhrala siedmykrát za sebou

výsledky:



Washington - San Jose 5:4 pp, Carolina - Tampa Bay 1:3, Pittsburgh - Florida 1:4, Minnesota - Calgary 4:5 pp a sn, Chicago - Detroit 4:2, Anaheim - Nashville 5:4 pp a sn



New York 6. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad San Jose 5:4 po predĺžení. V 60. minúte ešte prehrávali o dva góly, ale Jakub Vrána a T.J. Oshie sa postarali o vyrovnanie a v extračase rozhodol Lars Eller.V drese Capitals odohral takmer 14 minút slovenský útočník Richard Pánik, ktorý zaznamenal jeden plusový bod aj dve trestné minúty. Hosťom nestačil ani hetrik Evandera Kanea."Žraloci" mali triumf na dosah, keď Logan Coutore zvýšil na 4:2 presne minútu pred koncom riadneho hracieho času do prázdnej bránky pri domácej power play. Vrána následne znížil 47 sekúnd pred koncom a Oshie zariadil predĺženie 15 sekúnd pred treťou sirénou.povedal po zápase tréner San Jose Bob Boughner. S málo vídaným rozuzlením duelu sa musel zmieriť aj Kane, ktorý zaznamenal tretí hetrik v drese San Jose. "Boli sme lepší väčšinu zápasu. Musíme si z tohto duelu vziať iba to pozitívne," povedal. Spokojnosť cítil tréner Capitals Todd Reirden.povedal.Ruský kanonier Alexander Ovečkin síce prvýkrát po piatich dueloch nebodoval, no aj tak mal dôvod na oslavu. Okrem víťazstva si klub z hlavného mesta USA v nedeľu pripomenul aj presne 10 rokov od momentu, keď sa v jeho drese stal kapitánom.Tampa Bay zvíťazila na ľade Caroliny 3:1. Slovenský obranca Erik Černák v drese Lightning odohral vyše 16 minút a zapísal si dve trestné minúty. Tampa zvíťazila už v siedmom zápase za sebou. Brankár Andrej Vasilevskij nastúpil proti "hurikánom" siedmykrát v kariére a opäť odchádzal z ľadu s úspechom.povedal tréner Tampy Bay Jon Cooper.povedal podľa oficiálnej stránky NHL kouč Caroliny Rod Brind'Amour.Florida Panthers po výhre 4:1 na ľade Pittsburghu ukončila osemzápasovú šnúru neúspechov. Chicago otočilo doma duel proti Detroitu z 0:2 na 4:2. Druhý gól domácich dal Dylan Sikura, pre ktorého to bol premiérový gól v súťaži.