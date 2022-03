NHL: Washington zdolal Seattle 5:2

Ľavé krídlo Arizona Coyotes Antoine Roussel (26) sa pokúša vystreliť, keď sa obranca Ottawy Senators Nikita Zaitsev (22) zrazil s brankárom Senators Mattom Murrayom ​​(vpravo) počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v sobotu 5. marca 2022 v Glendale, Arizona. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



New York Islanders - St. Louis 2:1,

Philadelphia - Chicago 4:3,

Arizona - Ottawa 8:5,

Florida - Detroit 6:2,

Columbus - Boston 4:5 pp a sn,

Washington - Seattle 5:2,

Toronto - Vancouver 4:6,

Edmonton - Montreal 2:5,

San Jose - Nashville 0:8,

Colorado - Calgary 3:4 pp

New York 6. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zápase NHL na domácom ľade nad Seattle Seattle 5:2. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry odohral vyše 20 minút a zapísal si do štatistík dve strely.Alexander Ovečkin strelil jeden gól, už 764. v NHL, a už je len dva zásahy od vyrovnania Jaromíra Jágra na treťom mieste historických tabuliek NHL. Ruský kapitán domácich tiež pridal dve asistencie.Arizona viedla nad Ottawou 4:0, potom inkasovala päťkrát, no duel otočila na 8:5. Domáci Nick Schmaltz dal dva góly a na päť asistoval, čím vytvoril klubový rekord v počte bodov v jednom zápase.Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v sobotňajšom zápase nad St. Louis Blues 2:1. Domáci viedli po góloch Olivera Wahlstroma a Brocka Nelsona 2:0, hostia v závere stihli už len znížiť zásluhou Roberta Thomasa.Pred stretnutím domáci klub zagratuloval Zdenovi Chárovi k jeho míľniku. Slovenský veterán nastúpil pred týždňom na svoj 1652. duel v základnej časti a vytvoril nový ligový rekord v počte odohratých zápasov medzi obrancami, keď prekonal legendárneho Chrisa Cheliosa (1651). Cháru momentálne trápi zranenie v hornej časti tela, pre ktoré vynechal predchádzajúce tri zápasy. Nenastúpil ani proti Blues,ho pred stretnutím retroaktívne zaradili na listinu zranených hráčov. Pred zápasom mu Islanders pripravili krátku ceremóniu, uctili si ho špeciálnym videom na kocke a na ľade mu zagratulovalo k rekordu celé mužstvo.