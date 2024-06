Washington získal Duboisa z Los Angeles výmenou za brankára Kuempera

Washington 19. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Pierre-Luc Dubois sa sťahuje z Los Angeles do Washingtonu. Kings ho v stredu poslali do hlavného mesta USA výmenou za brankára Darcyho Kuempera. Informovala o tom oficiálna webová stránka NHL.



Dubois prišiel do LA vlani v júni z Winnipegu, pričom podpísal s Kings osemročný kontrakt na 68 miliónov dolárov (priemer 8,5 mil. USD na sezónu). V kalifornskom tíme však vydržal iba jednu sezónu. V nej nenaplnil očakávania, v 82 zápasoch základnej časti si pripísal iba 40 bodov (16+24), v piatich dueloch play off pridal jeden gól. Predtým hral v profilige okrem Winnipegu aj za Columbus.



Dvadsaťpäťročný center sa po konci sezóny predstavil v kanadskom drese na MS v Česku, kde v 10 stretnutiach zaznamenal deväť bodov (4+5). S národným tímom skončil na štvrtom mieste, v minulosti však získal na MS dvakrát striebro. Vo Washingtone bude jeho spoluhráčom aj slovenský obranca Martin Fehérváry. "Sme nadšení, že môžeme oznámiť príchod Pierrea-Luca do organizácie ´Caps´. Získali sme talentovaného 25-ročného hráča s potenciálom stať sa okamžite špičkovým centrom v NHL. S jeho postavou, výnimočným korčuľovaním a vysokým hokejovým IQ sme presvedčení, že s väčším priestorom a zvýšenou zodpovednosťou bude mať úspech v našom klube," uviedol na adresu novej posily Brian MacLellan, generálny manažér Washingtonu.



Kuemper v minulej sezóne prišiel o pozíciu brankárskej jednotky Washingtonu, keď ho o ňu obral Charlie Lindgren. Tridsaťštyriročný Kanaďan odchytal za Capitals 33 stretnutí základnej časti s priemerom 3,31 gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 89 percent. Predtým pôsobil aj v Minnesote, Arizone a Colorade. Zostávajú mu ešte tri roky z päťročnej zmluvy na 26,25 mil. dolárov.