NHL: Wheeler si pre zranenie nohy nezahrá do konca základnej časti

New York 17. februára (TASR) - Americký hokejista Blake Wheeler podľa hokejového odborníka Chrisa Johnstona z kanadského portálu TSN, vynechá pre zranenie pravej nohy zvyšok základnej časti zámorskej NHL. Klub New York Rangers umiestnil 37-ročného útočníka na listinu dlhodobo zranených hráčov.



Wheelerov návrat v prebiehajúcej sezóne nie je pravdepodobný, pričom všetko by záviselo od dĺžky rekonvalescencie a toho, ako ďaleko tím dokráča v play off. "Zjavne prežíva niečo, čím si nikto nechce prejsť, takže je v tom viac, ako len dopad na tím. Myslím, že nám všetkým veľmi záleží na hokeji a našej práci, ale sme aj ľudia a máme rodiny mimo klziska. Netvrdím, že je to pravda, ale možno odohral svoj posledný zápas v kariére," povedal Wheelerov spoluhráč kapitán Jacob Trouba.



Wheeler utrpel zranenie v stretnutí proti Montrealu (7:4), keď si po súboji s obrancom Jaydenom Strublem pri páde na ľad nepríjemne podvrtol koleno do neprirodzenej polohy. Z ľadu následne odišiel za pomoci lekára a spoluhráčov, pričom pravú nohu nezaťažoval.



Wheeler podpísal pred sezónou ročný kontrakt s Rangers po tom, čo ho Winnipeg vykúpil v poslednom roku jeho päťročnej zmluvy. V 54 zápasoch prebiehajúcej sezóny nazbieral 21 bodov (9+12).