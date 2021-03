Wilson so sedemzápasovou stopkou za napadnutie Carla

New York 7. marca (TASR) - Vedenie hokejovej NHL potrestalo Toma Wilsona z Washingtonu Capitals za zákrok na obrancu Bostonu Brandona Carla v sobotnom zápase. Dvadsaťšesťročný útočník dostal stopku na sedem zápasov po tom, ako v prvej tretine zasiahol súpera do hlavy. Ten duel nedohral a putoval do nemocnice, z ktorej ho po vyšetreniach prepustili.



Wilson, ktorý za zákrok nedostal trest v zápase, si v roku 2018 odpykal 20-zápasovú suspendáciu za hit na Oskara Sundqvista zo St. Louis. "Bezohľadný útok na hráča od niekoho, kto to už raz spravil. Nerozumiem, prečo ho nevylúčili priamo v zápase. Ani nám to rozhodcovia nevysvetlili," citovala agentúra AP trénera Bruins Brucea Cassidyho. Jeho zverenci napokon Carla pomstili zo športovej stránky a zvíťazili 5:1. Slovenský brankár Jaroslav Halák sa na triumfe podieľal 31 zákrokmi.