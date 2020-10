NHL: Winnipeg sa dohodol s Brossoitom na predĺžení zmluvy

Winnipeg 3. októbra (TASR) - Hokejový klub NHL Winnipeg Jets sa dohodol na ročnej zmluve so svojou brankárskou dvojkou Laurentom Brossoitom. Tomu by sa skončil pôvodný kontrakt 9. októbra a stal by sa neobmedzeným voľným hráčom. Nová zmluva mu zabezpečí príjem 1,5 milióna dolárov.



Dvadsaťsedemročný Brossoit odohral v uplynulej sezóne 19 duelov s úspešnosťou zákrokov 89,5 percenta a priemerom 3,28 gólu na zápas. Informoval o tom web NHL.