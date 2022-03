NHL: Z víťazstva sa tešil jedine Chára, Halák vystriedal Demka

NHL - výsledky:



Minnesota - Chicago 3:1,

New York Islanders - Dallas 4:2,

Edmonton - New Jersey 6:3,

Vegas - Los Angeles 5:1,

Arizona - Pittsburgh 1:4,

Columbus - St. Louis 5:4,

Montreal - Ottawa 5:1,

Nashville - Toronto 6:3,

Tampa Bay - New York Rangers 1:2,

Seattle - Detroit 4:2,

Vancouver - Calgary 2:5

New York 20. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zdolali v NHL Dallas 4:2. Hetrikom sa zaskvel americký útočník Brock Nelson. Slovenský obranca Zdeno Chára na domácej strane ani útočník Marián Studenič s obrancom Andrejom Sekerom v drese Stars nebodovali. Vancouver prehral s Calgary 2:5, brankár Jaroslav Halák vystriedal od tretej tretiny Američana Thatchera Demka a inkasoval záverečný piaty gól hostí.New Jersey v zostave s útočníkom Tomášom Tatarom prehralo na ľade Edmontonu 3:6. Tampa Bay, za ktorú nastúpil obranca Erik Černák, podľahla New Yorku Rangers 1:2.