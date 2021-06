NHL: Zápas hviezd 2022 sa uskutoční v Las Vegas

Las Vegas 29. júna (TASR) - Budúcoročný Zápas hviezd hokejovej NHL sa uskutoční v Las Vegas. Presný termín zatiaľ nestanovili, mal by sa konať niekedy v polovici sezóny 2021/2022. V pondelok o tom informoval komisár profiligy Gary Bettman pred úvodným duelom finále play off medzi Tampou Bay a Montrealom.



Las Vegas privíta Zápas hviezd prvýkrát od vstupu Golden Knights do ligy v sezóne 2017/2018. "Je to vzrušujúca príležitosť hostiť Zápas hviezd v T-Mobile Aréne. Ide o jedno z najdôležitejších podujatí v rámci sezóny a sme nadšení, že to pritiahne fanúšikov z celého sveta do Las Vegas, aby oslávili hokej," povedal pre web NHL prezident "zlatých rytierov" Kerry Bubolz. Zápas hviezd sa vrátil do programu po ročnej prestávke, keď ho v tejto sezóne zrušili pre pandémiu koronavírusu.



V budúcom ročníku sa opäť počíta aj so zápasmi pod otvorenou oblohou. Istý je duel Winter Classic 1. januára na bejzbalovom štadióne Target Field v Minnesote, zápas v rámci NHL Stadium Series bude 26. februára v Nashville na štadióne tímu NFL Tennessee Titans.