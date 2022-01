NHL: Zápas NY Islanders - Seattle odložili pre snehovú búrku

New York 29. januára (TASR) - Sobotňajší zápas NHL medzi hokejistami New Yorku Islanders a Seattle Kraken (20.00 SEČ) odložili pre hroziacu snehovú búrku. Duel presunuli na stredu 2. februára (štvrtok o 1.00 SEČ), informovala agentúra AP.



V oblasti New Yorku vyhlásili v piatok v súvislosti s nepriaznivým počasím výnimočnú situáciu. Dres Islanders oblieka aj slovenský obranca Zdeno Chára, súčasťou organizácie je i jeho krajan Richard Pánik, ktorý momentálne hrá na farme "ostrovanov" v Bridgeporte (AHL).