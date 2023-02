NHL: New Jersey zvíťazilo v Pittsburghu, Tatar si pripísal asistenciu

NHL-výsledky:



Nashville - Florida 7:3, St. Louis - Colorado 1:4, Boston - NY Islanders 6:2, Pittsburgh - New Jersey 2:5, Dallas - Columbus 1:4, Toronto - Montreal 5:1, Carolina - Washington 4:1, Calgary - NY Rangers 3:2 pp, Vancouver - Philadelphia 6:2, LA Kings - Arizona 6:5 pp a sn, San Jose - Buffalo 2:4, Seattle - Detroit 4:2, Vegas - Tampa 5:4

New York 19. februára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils triumfovali v zámorskej NHL na ľade Pittsburghu 5:2. V drese hostí sa bodovo presadil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý zaznamenal asistenciu pri prvom góle svojho tímu. V bránke NY Rangers sa predstavil Jaroslav Halák, no jeho tím prišiel o sedemzápasovú víťaznú sériu, keď v Calgary prehral 2:3 po predĺžení.Prvou hviezdou zápasu bol Švajčiar Nico Hischier. Strelil dva góly, vrátane svojho 100. v profilige a pridal dve asistencie. Dvadsaťštyriročný útočník odohral 354 zápasov, štyri body v jednom stretnutí nazbieral po prvý raz.citovala kapitána Devils oficiálna webová stránka súťaže.Tatar odohral takmer 17 minút, okrem asistencie si pripísal aj dva plusové body. Brankára súpera ohrozil tromi strelami. Slovenský krídelník si pripísal druhú asistenciu pri vyrovnávajúcom góle Devils na 1:1, keď v útočnom pásme obral o puk Chada Ruhwedela a akciu dokončil Dawson Mercer. Pre Tatara to bola 19. asistencia a 31. bod v sezóne. Po štvorzápasovej pauze spôsobenej zranením hornej časti tela sa do zostavy “diablov” vrátil Jack Hughes a zaznamenal dve asistencie. Oba góly Pittsburghu strelil Jevgenij Malkin.NY Rangers s Halákom v bránke prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu, keď v Calgary prehrali 2:3 po predĺžení. Slovenský brankár inkasoval dva góly v prvej minúte, keď ho v priebehu ôsmich sekúnd prekonali Andrew Mangiapane (38. sekunda) a Nazem Kadri (46. sekunda). Rangers vyrovnali zásluhou Vladimira Tarasenka a Alexisa Lafreniera, ale v predĺžení rozhodol Mikael Backlund. Halák zaznamenal 29 zásahov, “jazdci” bodoval v desiatich dueloch za sebou. Po troch zápasoch sa do zostavy Flames vrátil Adam Ružička, na ľade bol 11:27 minúty a zaznamenal dve strely.Duel Caroliny Hurricanes s Washingtonom Capitals sa hral pod holým nebom v rámci série Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series. Táto konfrontácia dopadla lepšie pre domácich, ktorí na štadióne Carter-Finley triumfovali pred 56.961 divákmi 4:1. Martin Nečas zaznamenal gól a dve asistencie a jeho spoluhráči Jesperi Kotkaniemi a Teuvo Teravainen zaznamenali gól a asistenciu. Domácim po každom góle zahrala dychová kapela North Carolina State University oslavný song. Hurricanes zvíťazili v treťom zápase v rade. V drese hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 18:24 minút, pripísal si jednu strelu na bránku a rozdal štyri bodyčeky. Pre Carolinu to bol prvý zápas pod holým nebom v klubovej histórii.povedal tréner Caroliny Rod Brind’Amour. Hurricanes vyhrali dvanásty z posledných štrnástich duelov.povedal Nečas. Capitals hrali tretíkrát bez svojho kapitána Alexandra Ovečkina, ktorý odcestoval do Ruska po smrti jeho otca Michaila.V noci na nedeľu pútalo v NHL aj kanadské derby medzi Torontom a Montrealom. Za domácich si odbil premiéru Ryan O'Reilly, ktorý prišiel do tímu počas soboty zo St. Louis a pripísal si asistenciu.uviedla nová posila Toronta pre nhl.com. Debut v drese Maple Leafs absolvoval aj Noel Acciari, ktorý prišiel v rámci výmeny s O’Reillym z Blues. Acciari bude v Toronte nosiť na drese číslo 52, ktoré mal v minulosti v klube slovenský obranca Martin Marinčin. Prvé domáce víťazstvo v kariére vo svojom šiestom zápase v NHL vychytal Joseph Woll (29 zásahov). Dvojku mu robil narýchlo povolený Erik Kallgren, pretože Iľja Samsonov nemohol chytať pre chorobu. O’Reilly nastúpil na centri otváracej formácie s Johnom Tavaresom a Mitchellom Marnerom na krídlach.Zaujímavý priebeh mal duel medzi Los Angeles a Arizonou. Domáci viedli po 1. tretine 5:1, ale potom sa v riadnom hracom čase presadili už len hostia a vyrovnali na 5:5. Domáci však napokon triumfovali po nájazdoch. Kevin Fiala strelil dva góly a pridal aj asistenciu, Anže Kopitar, Blake Lizotte a Matt Roy mali bilanciu 1+1. Kings strelili minimálne päť gólov v štyroch zápasoch za sebou, čo sa im naposledy podarilo od 1. do 8. decembra 1992.V zostave Tampy stále absentuje zranený obranca Erik Černák, jeho tím prehral na klzisku Vegas 4:5.