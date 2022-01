NHL: Zápas Vancouver - Ottawa odložili pre divácke obmedzenia

Vancouver 8. januára (TASR) - Vedenie hokejovej NHL odložilo sobotňajší zápas medzi Vancouverom a Ottawou pre divácke obmedzenia v kanadských mestách v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu. V pôvodnom termíne sa neodohrá ani duel medzi Ottawou a Winnipegom naplánovaný na 15. januára.



V priebehu týždňa odložili Vancouveru aj domáce stretnutie s New Yorkom Islanders. "Tešili sme sa, že si konečne zahráme, no opäť sa nebudeme môcť zapojiť do súťažného kolotoča. Je to frustrujúce, pretože v uplynulom období sme na ľade ukázali dobre veci a chceli sme v tom pokračovať. Toto nás však nemôže rozhodiť. Musíme naďalej tvrdo trénovať a dobre sa pripraviť na sériu zápasov na klziskách súperov," uviedol pre zámorské médiá center Vancouveru Bo Horvat.