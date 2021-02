NHL: Zápasy Devils budú od marca aj s divákmi

New Jersey 22. februára (TASR) - Fanúšikovia budú môcť v obmedzenom množstve od budúceho týždňa navštíviť športové a zábavné akcie v New Jersey.



Zariadenia s kapacitou 5000 a viac miest budú môcť byť od 1. marca naplnené na desať percent, otvorené zariadenia so spomenutou kapacitou na 15 percent, informovala agentúra AP.



Podľa guvernéra Phila Murphyho budú musieť mať návštevníci rúška a dodržiavať odstupy. Rozhodnutie vzišlo z výskumov šírenia koronavírusu.



Rozhodnutie sa vzťahuje aj na Prudential Center v Newarku, kde sídli klub hokejovej NHL New Jersey Devils a štadión MetLife Stadium v East Rutherforde, ktorý je domovom tímov NFL New York Giants a Jets. Podľa guvernéra by mohlo na zápasy NHL 1700 až 1800 divákov.