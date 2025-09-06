Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NHL: Zary podpísal s Calgary trojročnú zmluvu

Zary odohral v uplynulom ročníku 54 zápasov, v ktorých nazbieral 27 bodov za 13 gólov a 14 asistencií.

Calgary 6. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor Zary podpísal novú trojročnú zmluvu s klubom Calgary Flames. Vynesie mu celkovo 11,33 milióna dolárov a platový strop „plameňov“ zaťaží sumou 3,775 milióna dolárov. Zary mal po sezóne 2024/2025 status obmedzeného voľného hráča.

Zary odohral v uplynulom ročníku 54 zápasov, v ktorých nazbieral 27 bodov za 13 gólov a 14 asistencií. Súčasťou organizácie Flames sa stal v roku 2020, keď ho klub draftoval v 1. kole z 24. miesta.
