Zibanejad podpísal s NY Rangers novú osemročnú zmluvu

New York 10. októbra (TASR) - Švédsky hokejista Mika Zibanejad sa dohodol s vedením klubu NHL New York Rangers na predĺžení spolupráce. V nedeľu podpísal s "jazdcami" nový osemročný kontrakt. Klub finančné podrobnosti nezverejnil, denník New York Post však informoval, že 28-ročný center by mal ročne zarobiť v priemere 8,5 milióna dolárov.



Zibanejada draftovala pred desiatimi rokmi v 1. kole zo 6. miesta Ottawa, v ktorej drese aj odštartoval profiligovú kariéru. Senators ho poslali k Rangers v júli 2016 v rámci výmeny za Dericka Brassarda. "Od príchodu do tímu v roku 2016 sa Mika vypracoval v jedného z popredných hráčov NHL. Okrem toho, že je fantastický hokejista na ľade, je aj príkladom pre ostatných tým, ako sa správa mimo ľadu. Je veľkým šťastím, že ho máme v organizácii a tešíme sa, že bude pokračovať v kariére v New Yorku," uviedol v klubovom vyhlásení prezident a generálny manažér Rangers Chris Drury.



V manhattanskom tíme patrí Zibanejad medzi lídrov ofenzívy a má pevné miesto v strede prvého útoku. V minulej sezóne si pripísal 24 gólov a 26 asistencií v 56 stretnutiach základnej časti. Momentálne vstupuje do posledného roku zmluvy, ktorá mu garantuje priemerný plat 5,35 mil. dolárov za sezónu. Zibanejad, ktorá má otca Iránca a matka pochádza z Fínska, je jeden z trojice švédskych hráčov s už istým miestom v kádri pre ZOH 2022 v Pekingu. S národným tímom získal zlato na MS 2018, predtým aj titul na juniorských MS 2012.