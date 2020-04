NHL: Zibanejada chvália, podľa Hedmana je najlepší Švéd v lige

New York 11. apríla (TASR) - Švédsky hokejový útočník Mika Zibanejad z New Yorku Rangers si vyslúžil uznanie od svojich krajanov z iných tímov. Pochvalu mu "vystrúhali" center Washingtonu Nicklas Backström a obranca Tampy Bay Victor Hedman. Podľa Hedmana je Zibanejad najlepší Švéd v lige.



V tejto sezóne krídelník "jazdcov" strelil 41 gólov v 57 zápasoch základnej časti, pridal 34 asistencií. Celkovo Zibanejad počas svojej kariéry v NHL odohral 384 stretnutí a získal rovnaký počet bodov (176 + 208). V roku 2017 uzavrel s Rangers päťročnú zmluvu v hodnote 5,35 milióna dolárov ročne. "Mika je momentálne najlepší Švéd v NHL. Jeho hra ma ohromila, najmä jeho päťgólový koncert v zápase proti Washingtonu bol famózny. Ak bude sezóna pokračovať, tak si po jej skončení sadneme a budeme sa rozprávať o tom, ako sa mu podarilo streliť 60 gólov," povedal Hedman.



Podobný názor má aj Backström, ktorý vyzdvihol krajana na oficiálnom webe NHL: "Mika je neuveriteľný. Hrám v inom tíme, ale som šťastný keď vidím, ako sa mu darí. Obdivujem jeho hru, je najlepší. Ťahá svoj tím do play off. Je veľmi dôležité oceniť takého hráča."