NHL: Zomrel bývalý tréner New Yorku Rangers a Los Angeles Kings

New York 11. apríla (TASR) - Bývalý hokejista NHL Tom Webster zomrel v piatok vo veku 71 rokov. Oznámil to klub Carolina Hurricanes, jeho predchodcovi New England Whalers niekdajší útočník pomohol k titulu v súťaži WHA, ktorá v sedemdesiatych rokoch konkurovala NHL.



Po ukončení aktívnej kariéry začal trénovať, v roku 1986 viedol New York Rangers, no už v apríli 1987 zo zdravotných dôvodov rezignoval. Od roku 1989 strávil tri sezóny v organizácii Los Angeles Kings. "Je to veľmi smutná správa, tréner Webster bol skvelý muž, ktorý mal zásluhu na mnohých úspechoch Kings," citovala agentúra AP jeho bývalého zverenca Luca Robitaillea.



Webster bol známy aj svojím temperamentom. V roku 1991 dostal pokutu 10-tisíc dolárov a dvanásťzápsovú stopku, keď v zápase hodil hokejku na hraciu plochu a zasiahol rozhodcu Kerryho Frasera. Dosiaľ to je najtvrdší trest pre trénera v profilige.