NHL: Zraneného Palmieriho nahradí v Zápase hviezd Hischier

New York 14. januára (TASR) - V Zápase hviezd hokejovej NHL v St. Louis sa 25. januára predstaví aj útočník New Jersey Devils Nico Hischier. Švajčiar bude reprezentovať Metropolitnú divíziu, v exhibícii nahradí zraneného spoluhráča Kyela Palmieriho.



Dvadsaťjedenročná draftová jednotka z roku 2017 sa v exhibícii predstaví prvýkrát v kariére. "Som nadšený. Na druhej strane ma samozrejme mrzí, že je to na úkor zraneného spoluhráča. Palmieriho mi je ľúto, ale povzbudil ma správou, že ma čaká zaujímavý víkend, ktorý si užijem. Vážim si to," povedal pre nhl.com center Devils. Palmieri si zranil ľavú nohu v sobotňajšom zápase proti Washingtonu Capitals, na druhý deň chýbal v stretnutí proti Tampe Bay Lightning. Hischier je v tejto sezóne druhým najproduktívnejším hráčom New Jersey s 28 bodmi (12+16).