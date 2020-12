NHL:Brankár Lundquist má problémy so srdcom, vynechá celú sezónu

Washington 17. decembra (TASR) - Švédsky brankár Henrik Lundqvist vynechá celú budúcu sezónu zámorskej hokejovej NHL pre problémy so srdcom. Informovalo o tom vedenie klubu Washington Capitals.



"Bol to dnes dosť ťažký deň. Už niekoľko týždňov podstupujem rôzne vyšetrenia a bohužiaľ tento rok sa k tímu nepripojím," citovala slová 38-ročného švédskeho gólmana agentúra AP.



Lundqvist podpísal v októbri po pätnástich sezónach v tíme New York Rangers ročnú zmluvu s Washingtonom.