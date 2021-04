Bývalý hráč B. Bystrice Verbeek zamieril do Detroitu za Merrilla

Detroit/Montreal 11. apríla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Hayden Verbeek zamieril z klubu Montreal Canadiens do Detroit Red Wings. "Červené krídla" získali aj voľbu v 5. kole draftu výmenou za amerického obrancu Jona Merrilla.



Verbeek začal sezónu 2020/2021 na hosťovaní v Banskej Bystrici, za ktorú odohral 4 extraligové zápasy, v ktorých strelil 2 góly. Pred štartom zámorskej súťaže AHL sa pripojil k tímu Laval Rocket, za ktorý mal v 7 zápasoch bilanciu 1 gól a 2 asistencie. V NHL doteraz nenastúpil.



Merrilla draftovalo v roku 2010 New Jersey a za "diablov," Vegas Golden Knights a Detroit odohral celkovo 408 zápasov. Dosiahol v nich bilanciu 12 gólov a 55 asistencií. Do Detroitu Merrill zamieril pred sezónou 2020/2021, v ktorej doteraz odohral 36 zápasov s bilanciou 0+5.