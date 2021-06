NHL: Černák prispel gólom k triumfu Tampy vo finále play off

Finále play off NHL - prvý zápas /na štyri víťazstvá/



TAMPA BAY LIGHTNING - MONTREAL CANADIENS 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)



Góly: 7. ČERNÁK (Palát, Point), 26. Gourde (Colton, Goodrow), 42. Kučerov (Sergačov), 52. Kučerov (Point), 59. Stamkos (Kučerov, Point) - 38. Chiarot (Kotkaniemi, Weber). Rozhodovali: O'Rourke, Charron – Cormier, Murchison, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 26:19, 15.911 divákov.



Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, ČERNÁK, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, Killorn - Coleman, Gourde, Goodrow - Maroon, Johnson, Colton. Tréner: J. Cooper.



Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Merrill, Gustafsson - Gallagher, Danault, Lehkonen - Caufield, Suzuki, Toffoli - Anderson, Kotkaniemi, Byron - Perry, Staal, Evans. Tréner: L. Richardson.



/stav série: 1:0/

New York 29. júna (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák otvoril skóre úvodného zápasu finále play off NHL. Svojím prvým gólom vo vyraďovačke v kariére prispel k domácemu triumfu Tampy Bay nad Montrealom 5:1. Jeho krajan Tomáš Tatar v tíme Canadiens opäť chýbal na súpiske. Obhajca Stanleyho pohára vedie v sérii 1:0.Dvadsaťštyriročný slovenský obranca sa presadil v 7. minúte duelu, keď si nakorčuľoval medzi kruhy a šikovne usmernil prihrávku Ondřeja Paláta. Do streleckej listiny sa v bojoch o Stanley Cup zapísal premiérovo vo svojom 46. zápase. V pondelkovom zápase odohral 19:03 minúty, mal dva plusové body a dve trestné minúty.Dvoma zásahmi prispel k triumfu Nikita Kučerov, ktorý tiež prihral v závere zápasu na gól Stevenovi Stamkosovi. Tri asistencie dosiahol Brayden Point. Jediným úspešným strelcom v drese Montrealu bol Ben Chiarot, keď skorigoval v 38. minúte na 1:2.Podľa webu NHL má úspešný tím v prvom zápase vo finále veľkú výhodu a od formátu na štyri víťazstvá ( v roku 1939) získal Stanleyho pohár v 75-percentách prípadov (61 z 20).