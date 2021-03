NHL: Černák sa vyhol vážnemu zraneniu, možno nastúpi už v Detroite

Tampa 9. marca (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák sa vyhol vážnejšiemu zraneniu po zákroku Connora Murphyho a možno nastúpi v drese Tampy Bay už v zápase NHL na ľade Detroitu, ktorý je na programe v noci na stredu.



Dvadsaťtriročný obranca si pri víťazstve "bleskov" v Chicagu 6:3 pripísal jednu asistenciu, duel však nedohral po zákroku Murphyho v druhej tretine. Zadák Blackhawks ho tvrdo atakoval pri zadnom mantineli, pričom zasiahol hlavu Černáka. Ten sa snažil v tom momente odohrať puk a súpera zbadal až v poslednej chvíli. Po nešetrnom zákroku zostal otrasený ležať na ľade, napokon dokázal odkorčuľovať na striedačku bez pomoci spoluhráčov. Po stretnutí bolo u neho podozrenie na otras mozgu, to sa napokon nepotvrdilo. Slovenský bek bol už o deň neskôr schopný trénovať so spoluhráčmi.



"Verím, že spoločne s Janom Ruttom bude môcť nastúpiť zajtra proti Detroitu," uviedol tréner Tampy Jon Cooper pre klubový web. "Černák je pravdepodobne na tom z zdravotného hľadiska o trochu lepšie ako Rutta. Dúfame, že budú obaja hrať." Čech Rutta vynechal uplynulé dva zápasy pre zranenie v dolnej časti tela.



Murphy inkasoval od rozhodcov za zákrok na Černáka trest do konca zápasu. Tréner "jastrabov" Jeremy Colliton v pondelok prezradil, že žiadny ďalší dištanc a ani pokutu nedostane. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť NHL sa rozhodlo Murphyho dodatočne nepotrestať, lebo "hlavným bodom kontaktu nebola hlava". Vylúčenie do konca zápasu je podľa ligovej disciplinárky dostatočný trest. Murphy nebol počas osemročnej profiligovej kariéry nikdy suspendovaný, pripomenul web thescore.com.