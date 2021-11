Slováci bodovali v zápasoch NHL, Chára asistoval a prekonal Murphyho

výsledky NHL:

Pittsburgh - Philadelphia 3:2 pp,



Florida - Washington 5:4 pp,



Ottawa - Vegas 1:5,



Montreal - New York Islanders 2:6

/CHÁRA za hostí 0+1/,



Toronto - Tampa Bay 2:1 pp

/ČERNÁK za hostí 0+1/,



Boston - Detroit 5:1,



Calgary - Dallas 3:4 pp,



Seattle - Buffalo 5:2,



San Jose - St. Louis 3:5

New York 5. novembra (TASR) - Dvaja slovenskí hokejisti bodovali v noci na piatok v zámorskej NHL. Zdeno Chára prispel jednou asistenciou k jednoznačnému víťazstvu New Yorku Islanders na ľade Montrealu 6:2. Pre 44-ročného veterána to bol prvý bod po návrate do tímu "ostrovanov". Chára nastúpil na svoj 1616. zápas v základnej časti profiligy a v počte odohratých stretnutí medzi obrancami sa osamostatnil na treťom mieste historického poradia, keď prekonal Larryho Murphyho. Rovnako asistenciu si pripísal aj ďalší slovenský zadák Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala v Toronte 1:2 po predĺžení.Islanders bodovali v šiestom dueli v rade. Hrdinom zápasu bol útočník Brock Nelson, ktorý pomohol k výhre štyrmi gólmi. Rovnako štyri góly nastrieľal v noci aj kapitán Bostonu Patrice Bergeron, ktorý zariadil triumf Bruins nad Detroitom 5:1.V ďalšom zápase Washington s Martinom Fehérvárym prehral na ľade Floridy 4:5 po predĺžení. Dallas zvíťazil v Calgary 4:3 po predĺžení, do zostavy Stars sa opäť nezmestil slovenský obranca Andrej Sekera. O prvý hetrik v histórii tímu Seattle Kraken sa postaral Jordan Eberle, ktorý mal výraznú zásluhu na víťazstve ligového nováčika nad Buffalom 5:2.