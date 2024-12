NHL:Crosby je hrdý an to, že sa v počte asistencií vyrovnal Lemieuxovi

Pittsburgh 25. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Sidney Crosby z Pittsburghu Penguins je hrdý na to, že sa vyrovnal klubovej legende Mariovi Lemieuxovi. Tridsaťsedemročný útočník pokoril v dueli s Philadelphiou Flyers (7:3) hranicu 1033 asistencií v základnej časti NHL, rovnako počet nazbieral počas kariéry aj Lemieux.



"Nikdy som nepremýšľal o tom, že by som sa mal vyrovnať Mariovi v akomkoľvek ohľade. Môj detský sen bolo dostať sa do NHL. Som vďačný za všetky tie roky a úspechy, ktoré som dosiahol," povedal Crosby pre portál nhl.com.



Crosbyho draftovali ako číslo jeden v roku 2005, za "tučniakov" odohral najviac zápasov v klubovej histórii (1308). V nich strelil 602 gólov a získal 1635 bodov, vďaka čomu sa v historickej klubovej produktivite posunul na druhé miesto za Lemieuxa. Ten zaznamenal 1723 bodov a 690 gólov.



"Je to elitná spoločnosť. Mario je jeden z najlepších hráčov všetkých čias, rovnako ako Sid. Tieto míľniky ukazujú, že Sid patrí k najlepším hráčom v histórii NHL," povedal tréner "tučniakov" Mike Sullivan.



Lemieux odohral za Pittsburgh 915 duelov a v rokoch 1991 a 1992 vyhral Stanleyho pohár.



Crosby vo svojej 20. sezóne v zámorskej profilige zatiaľ odohral 36 zápasov s bilanciou 39 bodov (10+29). Dosiaľ v každom súťažnom ročníku mal aspoň bod na zápas, čím vyrovnal rekord Waynea Gretzkého. Crosby podpísal dvojročnú zmluvu na 17,4 milióna dolárov, ktorá ho udrží v Pittsburghu do sezóny 2026/27.