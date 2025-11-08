Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NHL:Dahlin z Buffala sa vrátil do Švédska, termín návratu nie je známy

Dvadsaťpäťročný kapitán Buffala odštartoval svoju ôsmu sezónu v NHL.

Autor TASR
Buffalo 7. novembra (TASR) - Hokejový obranca Rasmus Dahlin z Buffala Sabres dostal povolenie odcestovať domov do Švédska z osobných dôvodov. Termín jeho návratu do NHL zatiaľ nie je známy, informoval kouč tímu Lindy Ruff.

Dahlin v septembri uviedol, že jeho snúbenica Carolina Matovacová bola v lete na pokraji smrti a musela absolvovať transplantáciu srdca. „Má plnú podporu nášho klubu. Toto je viac ako hokej,“ povedal Ruff o dočasnom návrate Dahlina do rodnej krajiny.

Dvadsaťpäťročný kapitán Buffala odštartoval svoju ôsmu sezónu v NHL. V úvodných 14 zápasoch sezóny nazbieral deväť bodov (1+8).
