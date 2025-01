NHL:Fehérváry si zastal spoluhráča, Washington je na čele celej súťaže

Washington 19. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals sa po víťazstve nad Pittsburghom 4:1 dostali na prvé miesto zámorskej NHL, keď natiahli bodovú sériu na desať duelov a celkovo majú na konte 67 bodov. K úspechu tímu z hlavného mesta USA, ktorý je jedným z pozitívnych prekvapení sezóny, pomáha spoľahlivými výkonmi aj Martin Fehérváry.



Dvadsaťpäťročný slovenský obranca odohral proti Penguins sedemnásť striedaní a na ľade bol 16 minút a 10 sekúnd. Do centra pozornosti sa dostal v poslednej minúte druhej tretiny, keď si zastal spoluhráča Matta Roya. Obrancu Caps v obrannom pásme nepríjemne podkopol Anthony Beauvilier a Fehérváry sa okamžite pustil do útočníka "tučniakov". Na ľade sa strhla mela, ale rozhodcovia napokon udelili len menšie tresty Fehérvárymu a Michaelovi Buntingovi za hrubosť a Beauvillierovi za podrazenie.



V súboji veľkých rivalov bodoval len kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, ktorý zaznamenal asistenciu, ale z víťazstva sa napriek tomu, že vyšiel naprázdno, tešil Alexander Ovečkin. Bol to ich 71. vzájomný zápas, v ktorých Crosby nazbieral 92 bodov (31+61) a Ovečkin 67 (37+30).