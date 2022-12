NHL:Gustafsson sa zapísal do histórie Caps, Ekblad sa blíži k Švehlovi

New York 18. decembra (TASR) - Nečakaným hrdinom Washingtonu v nočnom zápase hokejovej NHL sa stal Erik Gustafsson. Tridsaťročný Švéd zaznamenal ako tretí obranca v histórii Capitals hetrik v základnej časti a prispel k víťazstvu 5:2 na Torontom.



Pred Gustafssonom zaznamenali hetriky medzi obrancami v histórii Capitals len Kevin Hatcher (13. januára 1993) a Sergej Gončar (4. januára 2000). V aktuálnej sezóne strelil tri góly v jednom zápase spomedzi obrancov len Erik Karlsson zo San Jose.



Aj v osemnástom domácom zápase (16-0-2) bodovali hokejisti Bostonu, keď zdolali v TD Garden Columbus 4:2. Bruins sa stali dvanástym tímom v histórii NHL s podobnou sériou, naposledy sa im to podarilo v sezóne 1973/74. Najdlšiu sériu v histórii súťaže zaznamenali hráči Philadelphie Flyers, ktorí v sezóne 1979/80 bodovali v prvých 26 domácich zápasoch od začiatku sezóny.



Víťazný gól Anaheimu v Edmontone (4:3) strelil John Klingberg. Švédsky hokejista sa stal druhým obrancom v histórii Ducks, ktorý rozhodol dva zápasy za sebou. Pred ním to dokázal Sheldon Souray 4. a 6. februára 2013.



V bránke Anaheimu žiaril Lukáš Dostál, ktorý chytil 46 striel Oilers. V nováčikovskej sezóne zaznamenal viac zákrokov v drese "káčerov" len Dán Frederik Andersen (49, 2. marca 2014).



Útočník Buffala Tage Thompson skóroval pri víťazstve Sabres na ľade Arizony 5:2. Po Connorovi McDavidovi sa ako druhý hráč v tejto sezóne dostal na métu 25 gólov. Thompson dosiahol na túto métu za 31 zápasov, v histórii klubu boli lepší len Pat LaFontaine (25 zápasov v sezóne 1991/92) a Alexander Mogiľnyj (28, 1992/93).



Jubilejný 1200. zápas odohral útočník Dallasu Joe Pavelski, ktorý skóroval, ale Stars prehrali na ľade Caroliny 4:5 po predĺžení. Američan sa stal desiatym aktívnym hráčom, ktorý dosiahol túto métu. Pavelski strelil svoj 158. gól v presilovke, medzi rodákmi z USA prekonal Mikea Modana a dostal sa na tretie miesto za Jeremyho Roenicka (184) a Keitha Tkachuka (212).



Jamie Benn strelil 342. gól v drese Dallasu a na druhom mieste histórie Stars/Minnesota North Stars vyrovnal zápis Briana Bellowsa. Na čele je Modano (557).



Andrej Vasilevskij sa stal tretím brankárom v histórii NHL a prvým v modernej ére (od 1943/44), ktorý vyhral 10 zápasov v riadnom hracom čase za sebou nad Montrealom Canadiens. Brankár Tampy Bay zaznamenal 22 úspešných zásahov, "blesky" vyhrali na ľade kanadského tímu 5:1. Pred Vasilevským dokázali niečo podobné len Alec Connell (1925/1927) a Turk Broda (1939/1941).



Aaron Ekblad prispel k víťazstvu Floridy v New Jersey (4:2) dvomi asistenciami. Na konte ich má už 203. Jediným obrancom v histórii Panthers, ktorý nazbieral viac ako 200 asistencií, je Róbert Švehla (229).