NHL: Hráči Lightning oslávili zisk pohára, usporiadali lodný sprievod

Tampa 1. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning oslávili zisk Stanleyho pohára netradičným spôsobom. Namiesto typického víťazného maršu ulicami mesta, ktorý sa nemohol konať pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, usporiadali slávostný sprievod na lodiach na rieke Hillsborough River pretekajúcu Tampou.



Hráči sa v skupinkách po dvoch či troch nalodili na člny a spolu s trofejou urobili niekoľko "kolečiek" po rieke. Aspoň takto na diaľku sa podelili o radosť so svojimi fanúšikmi. Na jednej z lodí bol aj slovenský obranca "bleskov" Erik Černák. Majstrovský pohár sa viezol na člne s kapitánom Stevenom Stamkosom a obrancom Victorom Hedmanom, najužitočnejším hráčom play off NHL. Stamkos s Alexom Killornom ukázali trofej aj zo skútra. Hokejisti Lightning okrem toho natočili k oslavám aj spoločné vtipné video, na ktorom je vidno, že jazdu na skútri si vyskúšal aj Černák.



"Sme nadšení, že môžeme zdieľať túto radosť s fanúšikmi Tampy. Nemohli byť s nami počas play off v bubline, no teraz nadišla chvíľa, aby sme to spoločne oslávili, lebo sú významnou súčasťou tohto mužstva," nechal sa počuť útočník Killorn.



Tampa získala svoj druhý majstrovský pohár v klubovej histórii. Okolnosti, za akých ho vybojovala, robia zisk trofeje ešte výnimočnejším. "Toto nebol iba hokejový Stanley Cup, ale aj mentálny Stanley Cup. Klobúk dolu pred chlapcami a pred ich rodinami, že ich v tom podporili. Museli byť dlho odlúčení od svojich rodín a domovov. Iba ťažko doceníme to, aké ťažké to pre nich muselo byť," citovala agentúra AP majiteľa klubu Jeffa Vinika.



Hráči zakončili oslavy na Raymond James Stadium, na 65-tisícový štadión však pre pandemické opatrenia pustili iba 16.000 divákov. Počas magickej šou, za svetelných efektov ešte raz ukázali trofej svojim priaznivcov, prihovorili sa im z pódia a zaspievali si s nimi kultovú pieseň "We Are the Champions" od kapely Queen.