NHL:Hráčmi týždňa sú útočník MacKinnon, brankár Demko a obranca Dobson

New York 18. decembra (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Nathan MacKinnon z Colorada, brankár Vancouveru Thatcher Demko a obranca New Yorku Islanders Noah Dobson. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou je MacKinnon, ktorý predĺžil najdlhšiu aktívnu bodovú sériu v NHL na 15 zápasov. Center elitného útoku Avalanche zaknihoval počas uplynulého týždňa štyrikrát viacbodový zápis. Spolu prispel desiatimi bodmi (3+7) k trom triumfom "lavín" nad Calgary (6:5), Buffalom (5:1) a San Jose (6:2). Proti Sharks sa 28-ročný MacKinnon blysol dvoma gólmi a rovnakým počtom asistencií. Počas úspešného ťaženia Colorada sa stal piatym hráčom v histórii organizácie, ktorý dosiahol na métu 800 bodov. V rámci produktivity celej súťaže sa so 47 bodmi (14+33) posunul na 2. miesto za 52-bodového lídra Nikitu Kučerova z Tampy Bay (20+32).



Demko si vyslúžil honor druhej hviezdy, keď vychytal tri víťazstvá Canucks. Pri triumfoch nad Tampou Bay (4:1), Chicagom (4:3) a Floridou (4:0) zneškodnil 89 z 93 striel. Dvadsaťosemročný Američan má spolu s Connorom Ingramom (Arizona) a Tristanom Jarrym (Pittsburgh) na konte tri čisté kontá v tomto ročníku profiligy.



Obranca NY Islanders Noah Dobson sa prezentoval v štyroch stretnutiach ôsmimi asistenciami a nazbieral aj sedem plusových bodov. Islanders aj vďaka nemu zvíťazili v dvoch zo štyroch duelov. Dobson zaznamenal tri asistencie pri výhre nad Torontom (4:3 pp), následne dve proti Anaheimu a týždeň zakončil tromi gólovými prihrávkami v stretnutí s Montrealom (3:5).