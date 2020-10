NHL:Kňažko je najvyššie draftovaným Slovákom, vybral si ho Columbus

New York 7. októbra (TASR) - Obranca Samuel Kňažko sa stal tento rok najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. V 3. kole si ho z celkového 78. miesta vybral klub NHL Columbus Blue Jackets.



Osemnásťročný rodák z Trenčína hral za Duklu do konca sezóny 2017/2018, pred dvoma rokmi zamieril do Fínska, kde v predchádzajúcom ročníku nastupoval v tamojšej najvyššej juniorskej súťaži v drese TPS Turku. V 48 zápasoch základnej časti zaznamenal 28 bodov (7+21), v troch dueloch play off raz skóroval. Svoju krajinu reprezentoval na dvoch MS hráčov do 18 rokov a vlani aj na MS hokejistov do 20 rokov, kde si v piatich vystúpeniach pripísal jednu asistenciu. Centrálny skautský úrad ho pred draftom zaradil vo svojom rebríčku na 42. miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe.



V prvých dvoch kolách kluby po Slovákoch nesiahli. Jednotkou tohtoročného vstupného draftu, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu konal prostredníctvom videokonferencie, sa stal Kanaďan Alexis Lafreniere. Osemnásťročného krídelníka si vybral klub New York Rangers.