NHL: Liga odporučila tímom súpisky s 28 korčuliarmi

New York 28. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odporučilo tímom, aby do prípravných kempov a na play off vybrali 28 korčuliarov a neobmedzený počet brankárov.



Predstavitelia klubov v stredu dostali informáciu, že takto by mal vyzerať predpokladaný limit súpisiek na vyraďovaciu časť prerušenej sezóny. Maximálny počet všetkých ľudí v jednotlivých tímoch bude 50.



Vedenie NHL v noci na stredu formálne ohlásilo plán svojho návratu. Zatiaľ nie sú žiadne garancie, že sa ročník podarí úspešne dokončiť, ale na svete je už podrobný projekt s 24-člennou vyraďovačkou, ktorá vyvrcholí zrejme najskôr až v septembri. Základná časť sa už nedohrá, tímy naskočia priamo do vyraďovacej. Ešte predtým sa však hráči rozohrajú v prípravných kempoch. Tie by mohli v tom najlepšom prípade začať v prvej polovici júla. Informovala agentúra AP.