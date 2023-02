NHL:Malkin dosiahol 1200. bod, Keller 300., Schmaltz odohral 400. duel

New York 11. februára (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Malkin z Pittsburghu zaznamenal v noci na sobotu vo víťaznom stretnutí na ľade Anaheimu (6:3) dve asistencie, vďaka ktorým sa dostal na métu 1200 bodov v základnej časti NHL. Potreboval na ne 1032 zápasov, nazbieral v nich 463 gólov a 737 asistencií.



"Tisícdvesto je dobré číslo," povedal 36-ročný center po dosiahnutí míľnika. "O tri roky, keď ukončím kariéru, možno budem mať na konte 1500 bodov. A to je tiež pekné číslo."



Malkin sa stal iba tretím hráčom v klubovej histórii, ktorý dosiahol hranicu 1200 bodov v zámorskej súťaži. Napodobnil legendárneho Maria Lemieuxa (1723 b.) a spoluhráča Sidneyho Crosbyho (1471). Spomedzi aktívnych hráčov v profilige sa na túto métu dostali len štyria hokejisti - okrem Malkina a Crosbyho ešte kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin (1464) a Patrick Kane z Chicaga (1215). Malkin predviedol viacbodový výkon v treťom zápase za sebou, minimálne dva body si pripísal v šiestich z uplynulých deviatich stretnutí.



Pierre-Olivier Joseph sa na výhre podieľal dvoma gólmi a asistenciou, 23-ročný Kanaďan sa stal iba tretím obrancom Penguins za uplynulých 30 rokov, ktorý zaznamenal pred dovŕšením 24 rokov viac ako jeden trojbodový zápas. Pred ním sa to podarilo aj Krisovi Letangovi a Ryanovi Whitneymu.



Pittsburgh vyslal na bránku Ducks až 59 striel, čo je nový klubový rekord v zápasoch vonku. Brankár "káčerov" John Gibson chytil až 53 striel, čo je taktiež tímový rekord. Švédsky útočník "tučniakov" Rickard Rakell sa vrátil do Anaheimu prvýkrát od výmeny do Pittsburghu (21. marca 2022). Na bránku svojho bývalého tímu vyslal štyri strely a odohral až 22:35 minút, ale nebodoval.



Arizona prehrala na ľade Chicaga 3:4 po predĺžení, jej najproduktívnejší hráč Clayton Keller si pripísal gól a dve asistencie a prehupol sa cez métu 300 bodov v NHL. Momentálne má na konte 301 bodov (115+186) v 412 stretnutiach základnej časti. Jeho spoluhráč z útoku Nick Schmaltz odohral jubilejný 400. zápas v profilige, ozdobil ho gólom a asistenciou.



John Tavares strelil dva góly pri víťazstve jeho Toronta v Columbuse 3:0. Bol to už jeho 59. viacgólový zápas v NHL, čo ho radí v tejto štatistike na 10. miesto medzi aktívnymi hráčmi. Najviac duelov s dvomi a viac gólmi má spomedzi aktívnych hokejistov na konte Ovečkin (165).