NHL:Ovečkin v počte bodov predbehol Bourquea a dostal sa na 12. miesto

Washington 5. januára (TASR) - Ruský hokejový útočník Alexander Ovečkin sa v počte kanadských bodov dostal na 12. miesto histórie NHL a dostal sa pred legendárneho obrancu Raya Bourquea. Kapitán Washingtonu Capitals v zápase s New Yorkom Rangers (7:4) strelil gól, pridal aj asistenciu a na konte má 1580 bodov.



Bourque na 1579 bodov potreboval 1612 zápasov, Ovečkin to stihol za 1449 duelov. Na jedenásteho Phila Esposita (1590) stráca ruský krídelník 10 bodov.



Ovečkin pokračuje po zranení, pre ktoré vynechal 16 zápasov, vo výbornej forme. Po návrate skóroval v štyroch z piatich duelov a na konte má 19 gólov v 23 zápasoch tejto sezóny.



S Rangers strelil svoj 872. gól v kariére a už len 23 presných zásahov mu chýba na to, aby prekonal historický rekord Waynea Gretzkého. V sobotňajšom zápase zvýšil v tretej tretine na 5:3 pre Capitals a strelil tak 133. víťazný gól v kariére. Na lídra histórie NHL Jaromíra Jágra (135) stráca už len dva víťazné zásahy.