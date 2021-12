NHLPA stále rieši účasť hráčov v Pekingu, Fehr: Nemáme odpovede

New York 10. decembra (TASR) - Výkonný riaditeľ hráčskej asociácie NHL (NHLPA) Donald Fehr komentoval situáciu s koronavírusom a účasť hokejistov na ZOH 2022 v Pekingu. Povedal, že NHLPA a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stále komunikujú a hľadajú riešenia.



"V súvislosti s takouto veľkolepou udalosťou je vždy množstvo problémov, samozrejme, všetko komplikuje Covid, no hľadáme riešenia. Často komunikujeme s hráčmi, s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) a sme v kontakte s MOV. Termín prijatia rozhodnutia je najskôr 10. januára. Testovanie na koronavírus a možná karanténa na olympiáde? Hráči majú otázky, no zatiaľ nemáme definitívne odpovede. Nemáme ani pokyn od MOV so všetkými pravidlami a predpismi. Očakávame to čoskoro. Covid protokoly, ktoré máme, sú neustále revidované, lekári spolu komunikujú. Nikto zatiaľ nevie, ako vírus Omikron ovplyvní situáciu. Dúfame, že vakcína nás pred ním ochráni, s istotou to však ešte nevieme," citoval Fehra magazín The Athletic.