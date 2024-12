NHL:Slafkovský zavelil gólom k obratu, Pospíšil si pohneval Blackhawks

NHL - výsledky:



Nashville - Los Angeles 3:2 pp,

Calgary /Pospíšil 0+0) - Chicago 6:4 (2:0, 3:1, 1:3),

Edmonton - San Jose 3:2 pp, Boston - Buffalo 3:1,

Montreal /Slafkovský 1+0/ - Detroit 5:1,

New Jersey /Tatar 0+0/ - Pittsburgh 3:0,

Philadelphia - Columbus 5:4 pp,

Toronto - New York Islanders 3:6,

Winnipeg - Minnesota 5:0,

Vancouver - Ottawa 4:5 pp,

Vegas - Seattle 6:2

New York 22. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský pomohol gólom k víťazstvu Montrealu Canadiens v nočnom zápase zámorskej NHL nad Detroitom Red Wings 5:1. Pre dvadsaťročného krídelníka to bol štvrtý gól a 18. bod v sezóne. V akcii boli aj ďalší dvaja slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Tomáš Tatar, ale nebodovali.Slafkovský tečom strely Nicka Suzukiho vyrovnal v 15. minúte na 1:1 a zavelili k obratu. Na ľade bol 16 a pol minúty, mal štyri strely, plusový bod a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápas. Ďalší gól za Canadiens a opäť v presilovke strelil Patrik Laine, bol to jeho ôsmy presný zásah v početnej výhode. Canadiens zdolali Red Wings druhýkrát za sebou, deň predtým na ich ľade.Pospíšil odohral divoký zápas proti Chicagu, v ktorom Flames vyhrali 6:4. Slovenský útočník mal tvrdé zákroky na mladé hviezdy Blackhawks Connora Bedarda a Franka Nazara, po druhom hite sa do neho pustil Ryan Donato. Pospíšil sa zapojil do veľkej bitky aj na konci duelu, celkovo nazbieral 16 trestných minút, na ľade bol 14:42 min.z New Jersey zdolali Pittsburgh 3:0, keď čisté konto vychytal Jacob Markström. Tatar odohral necelých deväť minút, mal plusový bod. Pri všetkých troch góloch Devils bol Nico Hischier (1+2).Sériu prehier natiahlo Buffalo na 13 duelov, Sabres nestačili na Boston, keď na jeho ľade prehrali 1:3. V závere rozhodol Morgan Geekie, do prázdnej bránky poistil víťazstvo Bruins Brad Marchand. Ottawa gólom Jakea Sandersona vyhrala vo Vancouveri 5:4 po predĺžení a zaznamenala šieste víťazstvo za sebou.