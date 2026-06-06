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NHL:Vasilevskij získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára sezóny

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vasilevskij získal v rokoch 2020 a 2021 s Tampou Stanleyho pohár a v roku 2021 sa stal držiteľom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.

Autor TASR
New York 6. júna (TASR) - Rus Andrej Vasilevskij sa stal druhýkrát v kariére držiteľom Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny v zámorskej hokejovej NHL. Brankár Tampy Bay uspel v hlasovaní pred ďalšími finalistami Iľjom Sorokinom z New Yorku Islanders a Jeremym Swaymanom z Bostonu.

Vasilevskij získal prestížne ocenenie premiérovo v sezóne 2018/19. Brankár „bleskov“ jasne zvíťazil v ankete generálnych manažérov klubov NHL, keď ho až 17 z 31 hlasujúcich dalo na prvé miesto. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka vyhral v základnej časti najviac zápasov spomedzi ligových brankárov (39) a pomohol Lightning k druhému miestu v Atlantickej divízii. Tampa aj vďaka nemu v deviatej sezóne v rade postúpila do play off. V 1. kole potom nestačila na Montreal s Jurajom Slafkovským (3:4 na zápasy).

Tridsaťjedenročný Vasilevskij vynikal aj v ďalších brankárskych štatistikách. S priemerom 2,31 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 91,2 percenta bol v poradí druhý za Scottom Wedgewoodom z Colorada medzi brankármi, ktorí odchytali aspoň 25 stretnutí.

Vasilevskij získal v rokoch 2020 a 2021 s Tampou Stanleyho pohár a v roku 2021 sa stal držiteľom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Svoju krajinu reprezentoval na troch MS, pričom v roku 2014 si odniesol zo svetového šampionátu zlato a v rokoch 2017 a 2019 bronz. Na ligovom tróne nahradil brankára Winnipegu Connora Hellebuycka, ktorý vyhral Vezinovu trofej vlani. Informáciu priniesli agentúra AP a web TSN.ca.
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