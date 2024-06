NHL:Washington získal z Vegas Thompsona, Malenstyna vymenil do Buffala

Las Vegas 29. júna (TASR) - Klub NHL Vegas Golden Knights vymenil v sobotu kanadského hokejového brankára Logana Thompsona do Washingtonu za voľbu v 3. kole víkendového draftu a voľbu v 3. kole draftu v roku 2025. Capitals zároveň poslali útočníka Becka Malenstyna do Buffala za voľbu v 2. kole tohtoročného draftu, z ktorej si vybrali obrancu Colea Hutsona.



Dvadsaťsedemročný Thompson doteraz pôsobil len vo Vegas, v uplynulej sezóne odchytal 46 stretnutí, v ktorých mal úspešnosť zásahov 90,8 percenta a priemer 2,70 inkasovaného gólu na zápas. Dostal šancu aj v štyroch dueloch play off. Vlani bol súčasťou tímu, ktorý vybojoval Stanleyho pohár, na ceste za trofejou kryl chrbát brankárskej jednotke Adinovi Hillovi.



Dvadsaťšesťročný Malenstyn odohral v minulej sezóne 81 zápasov základnej časti so ziskom 21 bodov (6+15), v štyroch súbojoch play off nebodoval.