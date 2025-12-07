Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Auxerre zastavilo čiernu sériu, zvíťazilo nad FC Metz

Ilustračná snímka. Foto: TASR

AJ Auxerre - FC Metz 3:1 (2:1)

Autor TASR
Paríž 7. decembra (TASR) - Futbalisti OGC Nice si vo francúzskej Ligue 1 zapísali piatu ligovú prehru v sérii. V nedeľňajšom dueli 15. kola podľahli doma SCO Angers 0:1. Jediný gól dal v 33. minúte Yassine Belkhdim. Hráči Auxerre zastavili sériu deviatich zápasov bez víťazstva, keď zdolali FC Metz 3:1.



Ligue 1 - 15. kolo:

OGC Nice - SCO Angers 0:1 (0:1)

Gól: 33. Belkhdim, ČK: 53. Louchet (Nice)



AJ Auxerre - FC Metz 3:1 (2:1)

Góly: 36. Sinayoko (z 11 m), 40. El Azzouzi, 89. Danois – 45.+1 Hein



AC Le Havre – Paríž FC 0:0
.

