Nice odsúdilo pokrik fanúšikov, ktorý zosmiešňoval zosnulého Salu

Nice 12. mája (TASR) – Francúzsky klub OGC Nice odsúdil skandovanie svojich priaznivcov, ktorí v stredajšom ligovom zápase proti St. Etienne (4:2) zosmiešňovali zosnulého argentínskeho futbalistu Emiliana Salu. Útočník obliekal štyri roky dres Nantes, s ktorým Nice v sobotu prehralo 0:1 vo finále pohára.



"Klub sa nepriznáva k hodnotám a aktérom tejto nemysliteľnej a nehanebnej provokácie, ktorú vyvolala menšina jeho fanúšikov. Posielame podporu rodine a priateľom Emiliana Salu," citovala AFP z oficiálneho vyhlásenia klubu. "Nemám slov, neviem opísať to, čo sme počuli. V šatni sme neoslavovali, boli sme v šoku," uviedol tréner domácich Christophe Galtier.



Ku kontroverznej situácii prišlo v 9. minúte stretnutia, v ktorej priaznivci Nantes vzdávajú poctu svojmu bývalému hráčovi. Časť fanúšikov Nice začala skandovať: "Je to Argentínčan, ktorý nevie dobre plávať, Emiliano pod vodou." Sala zahynul v januári 2019 pri lete z Nantes do Cardiffu, kam prestúpil za rekordných 18 miliónov eur. Mal 28 rokov.