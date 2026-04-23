Nice po štyroch rokoch vo finále pohára, v Štrasburgu vyhralo 2:0
Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Futbalisti OGC Nice v stredu postúpili do finále Francúzskeho pohára. Na pôde Štrasburgu vyhrali 2:0 a môžu tak zabojovať o prvú trofej od roku 1997. V májovom finále na Stade de France ich čaká Racing Lens.
Nice triumfovalo vďaka dvom presným zásahom útočníka Elyea Wahiho v druhom polčase, ktorý spečatil výhru svojho tímu z pokutového kopu. Nice, ktoré bojuje v lige o udržanie, čaká finále pohára po štyroch rokoch. Táto trofej je zároveň poslednou v histórii klubu, keď v roku 1997 zdolal Guingamp.
sumár - semifinále Francúzskeho pohára
Racing Štrasburg - OGC Nice 0:2 (0:0)
Góly: 51. a 82. Wahi (druhý z 11 m)
