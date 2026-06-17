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Nice povedie Pantaloni, vo funkcii nahradil Puela
Štvornásobný francúzsky majster prechádza turbulentným obdobím. Klub má nového prezidenta Mauricea Cohena, po odchode Floriana Mauricea však stále nemá športového riaditeľa.
Autor TASR
Nice 17. júna (TASR) - Novým trénerom OGC Nice sa stal Olivier Pantaloni. Vedenie francúzskeho klubu, ktorý sa v uplynulej sezóne zachránil v Ligue 1 až v baráži, oznámilo jeho angažovanie v stredu. Päťdesiatdeväťročný kouč nahradil Claudea Puela, pod ktorého vedením Nice udržalo najvyššiu súťaž až v dvojzápase so Saint-Etienne.
Pantaloni pôsobil ako hráč v mládežníckych tímoch Nice v 80. rokoch minulého storočia. Do klubu prichádza z Lorientu, s ktorým v roku 2025 postúpil do Ligue 1 a v minulej sezóne obsadili jeho zverenci 10. miesto. „Som veľmi rád, že sa vraciam na juh Francúzska a do klubu, ktorý dobre poznám. Je na nás, aby sme naplnili očakávania fanúšikov a vrátili Nice jeho niekdajšiu slávu,“ uviedol Pantaloni.
Štvornásobný francúzsky majster prechádza turbulentným obdobím. Klub má nového prezidenta Mauricea Cohena, po odchode Floriana Mauricea však stále nemá športového riaditeľa. Majiteľom Nice je spoločnosť Ineos britského miliardára Jima Ratcliffa, ktorá podľa médií rokuje o predaji klubu americkému investičnému fondu. Nice už počas leta predalo krídelníka Jeremieho Bogu do Juventusu a blízko k odchodu do Feyenoordu je aj belgický stredopoliar Charles Vanhoutte.
Pantaloni pôsobil ako hráč v mládežníckych tímoch Nice v 80. rokoch minulého storočia. Do klubu prichádza z Lorientu, s ktorým v roku 2025 postúpil do Ligue 1 a v minulej sezóne obsadili jeho zverenci 10. miesto. „Som veľmi rád, že sa vraciam na juh Francúzska a do klubu, ktorý dobre poznám. Je na nás, aby sme naplnili očakávania fanúšikov a vrátili Nice jeho niekdajšiu slávu,“ uviedol Pantaloni.
Štvornásobný francúzsky majster prechádza turbulentným obdobím. Klub má nového prezidenta Mauricea Cohena, po odchode Floriana Mauricea však stále nemá športového riaditeľa. Majiteľom Nice je spoločnosť Ineos britského miliardára Jima Ratcliffa, ktorá podľa médií rokuje o predaji klubu americkému investičnému fondu. Nice už počas leta predalo krídelníka Jeremieho Bogu do Juventusu a blízko k odchodu do Feyenoordu je aj belgický stredopoliar Charles Vanhoutte.