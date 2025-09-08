Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nico Williams sa zranil, Bilbau bude chýbať proti Arsenalu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Bilbao sa predstaví v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži prvýkrát od sezóny 2014/2015.

Autor TASR
Bilbao 8. septembra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Nico Williams utrpel v nedeľňajšom zápase kvalifikácie MS na pôde Turecka (6:0) svalové zranenie. Athleticu Bilbao bude 16. septembra chýbať v úvodnom dueli nového ročníka Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn. Informovala o tom agentúra AP. Bilbao sa predstaví v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži prvýkrát od sezóny 2014/2015.
