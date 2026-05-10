Nico Williams sa zranil, jeho účasť na šampionáte je otázna
Dvadsaťtriročný Nico Williams patrí medzi stabilných členov španielskeho kádra
Autor TASR
Bilbao 10. mája (TASR) - Španielsky futbalista Nico Williams musel v nedeľu striedať ešte pred polčasom pri domácej prehre Athletica Bilbao s Valenciou 0:1 v 35. kole La Ligy, čo vyvolalo obavy ohľadom jeho účasti na majstrovstvách sveta.
Krídelník Bilbaa podľa všetkého utrpel zranenie zadného stehenného svalu a v 37. minúte ho nahradil jeho brat Iňaki Williams. Nico už pritom začiatkom tohto roka vynechal niekoľko týždňov pre iné zranenie. „Veľmi kríval. Takýto typ bolesti ešte predtým necítil. Je to znepokojujúce vzhľadom na moment, v ktorom sa teraz nachádzame. Počkajme si a dúfajme v najlepší možný scenár,“ citovala Iňakiho Williamsa agentúra AP.
Dvadsaťtriročný Nico Williams patrí medzi stabilných členov španielskeho kádra, v ofenzíve nastupuje po boku Lamina Yamala z Barcelony, ktorý je takisto zranený. Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de la Fuente má v pondelok oznámiť 55-člennú predbežnú nomináciu na majstrovstvá sveta.
