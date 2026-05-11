< sekcia Šport
Nico Williams vynechá zvyšok klubovej sezóny, MS by mal stihnúť
Williams musel v nedeľu striedať ešte pred polčasom pri domácej prehre Bilbaa s Valenciou 0:1 v 35. kole La Ligy.
Autor TASR
Bilbao 11. mája (TASR) - Španielsky futbalista Nico Williams už v tejto sezóne pre zranenie nenastúpi v drese Athletica Bilbao, do začiatku majstrovstiev sveta by však mal byť fit. V pondelok o tom informoval jeho baskický klub.
Williams musel v nedeľu striedať ešte pred polčasom pri domácej prehre Bilbaa s Valenciou 0:1 v 35. kole La Ligy. Predstavitelia Athletica po vyšetreniach uviedli, že krídelník utrpel "stredne ťažké svalové zranenie" na ľavej nohe. Podľa španielskych médií by mal nútene absentovať približne tri týždne. Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku odštartuje 11. júna.
Dvadsaťtriročný Nico Williams patrí medzi stabilných členov španielskeho kádra, v ofenzíve nastupuje po boku Lamina Yamala z Barcelony, ktorý je takisto zranený. Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de la Fuente v najbližšom čase oznámi predbežnú širšiu nomináciu na majstrovstvá sveta.
Williams musel v nedeľu striedať ešte pred polčasom pri domácej prehre Bilbaa s Valenciou 0:1 v 35. kole La Ligy. Predstavitelia Athletica po vyšetreniach uviedli, že krídelník utrpel "stredne ťažké svalové zranenie" na ľavej nohe. Podľa španielskych médií by mal nútene absentovať približne tri týždne. Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku odštartuje 11. júna.
Dvadsaťtriročný Nico Williams patrí medzi stabilných členov španielskeho kádra, v ofenzíve nastupuje po boku Lamina Yamala z Barcelony, ktorý je takisto zranený. Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de la Fuente v najbližšom čase oznámi predbežnú širšiu nomináciu na majstrovstvá sveta.