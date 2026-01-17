< sekcia Šport
Nicol Delagová vyhrala zjazd v Tarvisiu a zaznamenala prvý triumf
Delagová nadviazala na dobré tréningové časy a so štartovým číslom tri predviedla takmer bezchybnú jazdu.
Autor TASR,aktualizované
Tarvisio 17. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Nicol Delagová vyhrala sobotný zjazd na domácej trati v Tarvisiu a dosiahla premiérový triumf vo Svetovom pohári. Druhá skončila Kira Weidleová-Winklemannová z Nemecka, ktorá zaostala za víťazkou o 0,20 sekundy, tretia finišovala Američanka Lindsey Vonnová (+0,26).
Delagová nadviazala na dobré tréningové časy a so štartovým číslom tri predviedla takmer bezchybnú jazdu. Tridsaťročná Talianka išla na hrane rizika, čo jej vyšlo a radovala sa v stredisku, ktoré hostilo preteky SP po 15 rokoch. Trať sa postupne zhoršovala, čo prakticky nedalo šancu pretekárkam s vyšším štartovým číslom. Vonnová vyrazila na trať až ako jedenásta a nedokázala zopakovať svoj výkon z minulého víkendu, keď vyhrala zjazd v Zauchensee.
„Tento deň má pre mňa veľký význam. Posledných pár rokov nebolo jednoduchých a môžem len poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Znovu som našla svoju slobodu, uvedomila si, že menej je viac,“ citovala víťazku agentúra AFP.
Svetový pohár v talianskom Tarvisiu - zjazd, ženy:
1. Nicol Delagová (Tal.) 1:48,28 min., 2. Kira Weidleová-Winkelmannová (Nem.) +0,20 s, 3. Lindsey Vonnová (USA) +0,26, 4. Nina Ortliebová (Rak.) +0,42, 5. Emma Aicherová (Nem.) +0,80, 6. Breezy Johnsonová (USA) a Laura Pirovanová (Tal.) obe +0,85, 8. Ilka Štuhecová (Slovin.) +1,06, 9. Marte Monsenová (Nór.) +1,12, 10. Nadia Delagová (Tal.) +1,15
celkové poradie SP (po 20 z 37 pretekov):
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 923 b., 2. Camille Rastová (Švaj.) 753, 3. Vonnová 510, 4. Paula Moltzanová (USA) 502, 5. Aicherová 498, 6. Alice Robinsonová (N.Zél.) 489
poradie zjazdu (po 5 z 9 pretekov):
1. Vonnová 400 b., 2. Aicherová 256, 3. Weidlová-Winklemannová 232, 4. Pirovanová 207, 5. Nicol Delagová a Sofia Goggiová (Tal.) po 180
