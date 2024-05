Ničuškin kuriózne natiahol rekordnú šnúru, vyrovnal LaFontainea

New York 10. mája (TASR) - Ruský hokejista Valerij Ničuškin vyrovnal rekord NHL. V noci na piatok skóroval v drese Colorada Avalanche aj v siedmom dueli od štartu play off a napodobnil zápis Pata LaFontainea z roku 1992. Ten dal vtedy rovnako gól v úvodných siedmich zápasoch Buffala vo vyraďovačke. Ničuškinov zásah však Coloradu v druhom dueli semifinále Západnej konferencie na ľade Dallasu nepomohol, hostia prehrali 3:5.



Ničuškin natiahol svoju rekordnú šnúru kurióznym spôsobom - v 57. minúte za stavu 2:4 sa už hostia rozhodli odvolať brankára a pri hre šiestich proti piatim tečoval ruský útočník strelu Artturiho Lehkonena do siete šťastne pravým kolenom. Bol to jeho deviaty gól v tohtoročnej vyraďovačke, strelecky sa presadil v každom z piatich duelov série s Winnipegom a aj v oboch stretnutiach série s Dallasom. Znížil priebežne na 3:4, no Dallas napokon spečatil svoj triumf do opustenej bránky 20,4 sekundy pred záverečnou sirénou zásluhou Esu Lindella.



Pre Ničuškina znamenal gól nielen vyrovnanie rekordu celej profiligy, ale aj klubového rekordu v počte gólov za sebou celkovo. V siedmich stretnutiach za sebou (nielen od štartu play off) sa predtým v histórii Colorada podarilo skórovať iba dvom hráčom - dokázali to Joe Sakic (1996) a Claude Lemieux (1997), pripomenul portál sportsnet.ca.



Hokejisti New Yorku Rangers sú v play off 2024 naďalej stopercentní. V treťom dueli semifinále Východnej konferencie triumfovali na ľade Caroliny Hurricanes 3:2 po predĺžení a v sérii vedú 3:0. Predtým vyradili Washington 4:0 na zápasy. Rangers sú tak dvanásty tím v histórii NHL, ktorý má po siedmich dueloch play off bilanciu 7-0, osem z predchádzajúcich 11 tímov dokráčalo až k zisku Stanleyho pohára.



"Jazdcom" sa podarilo vyhrať úvodných sedem súbojov v play off druhýkrát v klubovej histórii. Predtým to Rangers dokázali aj v roku 1994 a vtedy sa tešili aj z celkového triumfu. Bilanciou 7-0 naposledy odštartovali play off hráči Pittsburghu Penguins v roku 2008, "tučniaci" vtedy napokon prehrali až vo finále play off s Detroitom (2:4).